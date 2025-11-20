Colonia Aborigen avanza con nuevas obras de iluminación pública

La Municipalidad de Colonia Aborigen informó que durante esta semana se llevan adelante importantes trabajos de infraestructura orientados a mejorar la iluminación en distintos sectores del pueblo. Las tareas consisten en la instalación de caños y columnas de hierro, una intervención que permitirá ampliar y optimizar el sistema lumínico existente.

Desde el municipio señalaron que este avance representa “un paso significativo y necesario para toda la comunidad”, ya que la iluminación pública es un factor clave para fortalecer la seguridad, mejorar la circulación nocturna y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

El intendente Mateo Vucko destacó que estos trabajos forman parte de un plan más amplio de mejoras que el municipio proyecta para los próximos meses. “Esto es solo una pequeña parte de todo lo que se viene para seguir transformando nuestro pueblo”, remarcó, al subrayar que la gestión continúa enfocada en obras básicas y servicios esenciales.

La intervención se suma a otras acciones que el municipio viene realizando en materia de infraestructura urbana, con el objetivo de acompañar el crecimiento de la localidad y responder a demandas históricas de la población.

Con estas obras, Colonia Aborigen busca avanzar en un esquema de desarrollo que priorice la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes.

 

