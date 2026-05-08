NBCH, Unicobros y Fechaco sellaron una alianza estratégica para comercios chaqueños

Unicobros, empresa del Grupo NBCH, avanzó en una alianza estratégica con la Federación Económica del Chaco para impulsar el acceso de comercios chaqueños a las herramientas diferenciales del agrupador de pagos, con ventajas financieras sobre costos, promociones con Tarjeta Tuya y beneficios para fortalecer el desarrollo comercial y elevar el consumo local.

Con la presencia del presidente del Nuevo Banco del Chaco, Livio Gutiérrez, junto al director Juan Carlos Sforza, el presidente de Unicobros, Gustavo Gerardo Fantin, y el presidente de Fechaco, Alfredo González, acompañado por el secretario General Ernesto Scaglia, se firmó en la Casa Central de la entidad bancaria el convenio de alianza estratégica para realizar gestiones conjuntas.

En pos del crecimiento del mercado regional, también se prevén campañas provinciales con iniciativas que fortalezcan el desarrollo comercial, aprovechando la capacidad de promoción de la organización aliada a nivel provincial.

«La idea es llegar a toda la provincia con nuestra plataforma de medios de pagos. De esta forma, el dinero queda en la provincia del Chaco, ayudando al sistema comercial”, explicó Livio Gutiérrez y agregó que el beneficio se da para todos los actores: «Todas las partes se van a ver beneficiadas: los usuarios de las tarjetas, los comercios adheridos a Unicobros y las cámaras de comercio de toda la provincia”.

El presidente de NBCH anticipó novedades con impacto a nivel provincial: «Dentro de muy pocos días vamos a plantear una muy buena medida que va a impactar mucho en el sector productivo y en el sistema comercial de la provincia. Van a ser muchos chaqueños y muchos comerciantes beneficiados”.

Por su parte, Alfredo González, presidente de Fechaco, hizo hincapié en el alcance del acuerdo: «Este convenio vamos a llevarlo a cada rincón de nuestra provincia. No solamente aquí en Resistencia, sino también a cada una de las cámaras de comercio de toda la provincia”.

También destacó la importancia para el socio de cada localidad de tener una herramienta como Unicobros, no solamente por las ventajas competitivas en cada venta, sino también por la virtud de cercanía de este agrupador de pagos regional: “Poder levantar un teléfono y tener comunicación directa con cualquier asesor, obteniendo una solución inmediata”, afirmó González.

Unicobros es la primera fintech desarrollada por Nuevo Banco del Chaco, orientada a comercios para facilitar y unificar el procesamiento de pagos, con un esquema adecuado a las condiciones de cada comercio para darle competitividad y así potenciar las ventas.

En ese sentido, el presidente de Unicobros, Gustavo Fantin, explicó: «A través de nuestra plataforma digital buscamos unir las partes: los tenedores de Tarjeta Tuya y los comercios, orientados a potenciar las ventas en todo el interior del Chaco.»

«Proponemos ventajas competitivas para los comercios y una excelente condición de financiamiento en cuotas con tasas diferenciales para los tenedores de Tarjeta Tuya”, remarcó Fantín sobre los beneficios de Unicobros.

Con esta alianza, Nuevo Banco del Chaco, Unicobros y Fechaco consolidan una estrategia conjunta orientada a fortalecer el comercio provincial, impulsar la digitalización de los medios de pago y generar más oportunidades para comerciantes y consumidores en toda la provincia.