El Niño 2026: investigadores de la UNNE y una Universidad de Brasil conforman un observatorio del fenómeno climático

El equipo conformado por especialistas del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE y sus pares de la Universidade Federal de Santa Maria de Rio Grande do Sul, analizaron las predicciones meteorológicas de centros de referencia para la provincia del Chaco y se avanzará con Corrientes y el área de influencia de la Universidad. El Observatorio pretende ser referencia académico-científica en la zona y aportar a los gobiernos locales información útil para la prevención y seguimiento del evento climático.

Ante los pronósticos de la llegada de El Niño a la región y a fin de contar con información de rigor científico que los gobiernos locales y la comunidad puedan utilizar para adoptar medidas de prevención y tomar mejores decisiones, la Universidad Nacional del Nordeste avanza junto a la Universidade Federal de Santa Maria de Rio Grande do Sul, Brasil, en la conformación de un observatorio de este fenómeno climático. Investigadores del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE trabajan junto a pares de los Programas de Posgrado en Ingeniería Civil (PPGEC) y en Ingeniería Ambiental (PPGEAmb) de la institución brasilera, en los análisis necesarios y cuentan actualmente con una síntesis preliminar sobre el posible desarrollo de El Niño durante 2026 y sus implicancias hidrológicas y territoriales para la Provincia del Chaco.

La Nota Técnica Preliminar señala que aunque El Niño aún no se encuentra plenamente establecido, los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional SMN, Climate Prediction Center -NOAA/CPC-, e International Research Institute -IRI-, indican una probabilidad creciente de desarrollo durante los próximos meses.

Aclara que si bien “a comienzos de mayo de 2026, el evento aún no debe considerarse plenamente instalado; (..) los pronósticos de NOAA/CPC e IRI justifican una etapa de vigilancia anticipada y planificación”.

Y en ese contexto, se recomienda fortalecer el monitoreo climático e hidrológico, revisar planes de contingencia y avanzar en medidas preventivas de preparación institucional y territorial.

Así, los especialistas Prof. Dr. Jorge V. Pilar; Prof. Ing. Carlos Alberto Depettris; Prof. MSc. Alejandro R. Ruberto y Prof. Ing. Marcelo J. M. Gómez, de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, y el Prof. Dr. Daniel Gustavo Allasia Piccilli -graduado de la UNNE- y Profa. Dra. Rutineia Tassi de PPGECAM/UFSM y el Técnico en Meteorología Sinóptica Julio César Ríos de la Administración Provincial del Agua – APA Chaco-, quienes integran un observatorio sobre el tema, avanzaron ya en el desarrollo de un análisis para la Provincia del Chaco, en dos escalas: la lluvia local y regional; la respuesta integrada de la Cuenca del Plata, especialmente del sistema Paraná-Paraguay.

El documento fue elaborado como base de discusión técnica entre ambos grupos de trabajo, y de allí se desprende que la preparación frente a un posible evento El Niño requiere una mirada integrada entre la Provincia del Chaco y las regiones aguas arriba de la Cuenca del Plata, incluyendo áreas de Brasil que aportan caudales al sistema Paraná-Paraguay.

“En grandes cuencas, los impactos hidrológicos no dependen solamente de la lluvia local: una crecida puede originarse o intensificarse por precipitaciones persistentes ocurridas aguas arriba y manifestarse días o semanas después en los tramos medios e inferiores”, aseguran.

“Nosotros analizamos las predicciones de centros de estos referencia”, amplió en diálogo con UNNE Medios el ingeniero Pilar, en relación a los informes mensuales que elaboran el Servicio Meteorológico argentino, el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos y el Instituto perteneciente a la Universidad de Columbia (IRI). El director del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE y presidente de la Dirección Provincial del Agua (APA) Chaco, adelantó que “lo vamos a extender a la región, al área de influencia de la UNNE”. No obstante, los datos analizados para el Chaco, pueden valer también para la vecina provincia de Corrientes y zonas aledañas.

Los informes de los centros mencionados analizados por este equipo de investigación tienen carácter mensual, por lo que en junio se esperan nuevos datos a analizar en el marco de este observatorio. Y atento a los pronósticos, no se descarta que los próximos informes, los informes sean más amplios.

Perspectivas de El Niño 2026

En la Nota Técnica Preliminar antes mencionada, el equipo de investigación UNNE-UFSM señala que los tres centros de predicción climática analizados coinciden en las altas probabilidades de la llegada de El Niño a la zona, a partir de mayo.

Según la última actualización del SMN -el lunes 4 de mayo pasado- y de acuerdo con los modelos dinámicos y estadísticos, “para el trimestre mayo-junio-julio de 2026 existe alrededor de 60% de probabilidad de desarrollo de una fase cálida o El Niño”.

Según el pronóstico oficial CPC/NOAA, “las condiciones El Niño tienen probabilidad creciente de desarrollarse a partir de mayo-julio y persistir al menos hasta fines de 2026”.

“las condiciones El Niño tienen probabilidad creciente de desarrollarse a partir de mayo-julio y persistir al menos hasta fines de 2026”.

Y el IRI, en su actualización del 20 de abril de 2026, señaló una transición rápida hacia El Niño. Su pronóstico probabilístico basado en modelos estima 70% de probabilidad de condiciones El Niño para abril-mayo-junio de 2026 y valores elevados, entre 88% y 94%, desde mayo-julio y durante el resto de 2026.

Así, “existe la posibilidad de que el evento alcance una intensidad moderada a fuerte”, señalan aunque aclaran que “persisten incertidumbres relevantes respecto de su magnitud, duración y evolución estacional”. El equipo de especialistas explica que la intensidad del fenómeno dependerá de varios factores como la temperatura superficial y subsuperficial del mar, la respuesta atmosférica acoplada y del comportamiento de los vientos, etc, durante los próximos meses.

Recuerdan que las previsiones climáticas poseen carácter probabilístico, por lo que “en este momento no es posible anticipar con alto grado de confiabilidad la magnitud ni la distribución espacial de las precipitaciones, crecidas, anegamientos u otros impactos en la provincia del Chaco”.

Aunque, “la consistencia entre diferentes centros de monitoreo y modelos climáticos configura un escenario suficientemente consistente para recomendar el seguimiento técnico continuo de la situación y la adopción temprana de medidas preventivas y de preparación institucional y territorial”. Allí cobra valor la creación y el trabajo del Observatorio.

Análisis estratégico

Desde el equipo de investigación, destacan que el análisis conjunto entre equipos de Argentina y Brasil resulta estratégico ya que permite integrar información climática, hidrológica y territorial en distintas escalas, combinando el seguimiento de las lluvias locales con la evolución de los aportes de las subcuencas superiores, los niveles de los grandes ríos y la duración de los excedentes hídricos.

Además, la cooperación entre el Departamento de Hidráulica de la UNNE y el PPGECAM/UFSM aporta capacidades complementarias. Ambos grupos cuentan con experiencia en el estudio de inundaciones, gestión de riesgos hidrometeorológicos, monitoreo de cuencas y preparación institucional frente a eventos extremos.

Esa trayectoria permite traducir la información climática disponible en criterios técnicos útiles para la planificación, la vigilancia anticipada y la reducción de vulnerabilidades.

Así, resaltan que el intercambio técnico con Brasil fortalece la capacidad de anticipar escenarios, interpretar señales aguas arriba y coordinar acciones preventivas antes de que los impactos hidrológicos alcancen su máxima expresión.

“la consistencia entre diferentes centros de monitoreo y modelos climáticos configura un escenario suficientemente consistente para recomendar el seguimiento técnico continuo de la situación y la adopción temprana de medidas preventivas y de preparación institucional y territorial”