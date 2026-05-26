Nuevo Banco del Chaco y FECHACO lanzan plan de financiamiento para materiales de construcción

El presidente del Nuevo Banco del Chaco, Livio Gutiérrez, anunció una nueva herramienta financiera destinada a impulsar la actividad comercial y el sector de la construcción en toda la provincia, a través de una alianza estratégica con FECHACO.

La iniciativa permitirá a clientes y comerciantes acceder a promociones especiales mediante la Tarjeta Tuya y el sistema Unicobros, con financiación para la compra de materiales de construcción en 12 y 18 cuotas. Además, se incorporará una línea de créditos personales de hasta 36 cuotas.

Según explicó Gutiérrez, el sistema funcionará mediante un esquema articulado entre el banco y los comercios adheridos. Los comerciantes actuarán como una extensión operativa de la entidad financiera, gestionando junto a sus clientes las solicitudes de financiamiento que luego serán evaluadas y aprobadas por el banco.

Una vez autorizada la operación, el comercio entregará los materiales y cobrará la venta, mientras que el banco se encargará posteriormente del recupero del crédito a largo plazo.

“Es una vinculación entre lo público y lo privado que puede dinamizar no solo la actividad comercial, sino también la construcción, que es uno de los sectores que más mueve la economía”, señaló el titular de la entidad bancaria.

Desde FECHACO destacaron que la propuesta comenzará a implementarse plenamente desde el 1 de junio y alcanzará a comercios de toda la provincia, incluyendo corralones, pinturerías y proveedores de materiales de construcción distribuidos tanto en Resistencia como en localidades del interior.

El sector empresarial remarcó además que la construcción funciona como un fuerte motor económico, generando empleo, movimiento comercial y demanda en distintos rubros asociados.

Actualmente, la Tarjeta Tuya cuenta con más de 200 mil usuarios en la provincia, lo que convierte a esta herramienta financiera en uno de los principales instrumentos de consumo y financiamiento local. Desde el banco y las cámaras empresariales aseguraron que continuarán difundiendo información durante los próximos días para facilitar la adhesión de comerciantes y usuarios al programa.