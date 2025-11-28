Comenzaron los alegatos finales en la tercera audiencia por el caso Cecilia: la querella pide perpetua

Este viernes, pasadas las 9.30, inició la tercera audiencia de cesura en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.La jornada comenzó sin la presencia de dos de los principales imputados, César y Emerenciano Sena, y avanzó directamente con los alegatos finales luego de que se informara la ausencia del último testigo previsto.

La abogada defensora de Gustavo Obregón y Fabiana González, Elena Puente, explicó al inicio de la audiencia que el testigo ofrecido no podría asistir debido a «problemas personales». Ante esta situación, la jueza técnica Dolly Fernández resolvió continuar con el cronograma y habilitar la etapa de alegatos.

El primero en exponer fue Martín Bogado, querellante del Equipo Fiscal Especial, quien abrió su intervención recordando la decisión del jurado popular: «El 15 de noviembre el jurado declaró la responsabilidad material de César Sena. La pena prevista para el delito es la prisión perpetua, una pena absoluta».

Bogado describió el asesinato de Cecilia como un hecho «planificado» que, según afirmó, «nace en el fuero interno de la familia Sena, con una coartada —el viaje al sur— que ya formaba parte del diseño criminal». El fiscal remarcó que en los distintos espacios vinculados al Clan Sena —la casa de Santa María de Oro, el campo Rossi y el barrio Emerenciano— se hallaron elementos que reforzaron la acusación. «En todos los lugares donde la familia podía ejercer su poder, se encontraron rastros del delito que pretendieron encubrir», sostuvo.

El querellante también planteó que, tras el crimen, comenzó «la segunda parte del plan», orientada a garantizar la impunidad. «Para eso la familia Sena se valió de sus colaboradores», dijo, y recordó el impacto irreparable que el hecho provocó en la familia de Cecilia: «Truncaron la vida de una joven con muchos sueños por cumplir. Su familia incluso tuvo que irse a vivir fuera de la provincia».

En otro tramo de su alegato, Bogado anticipó que solicitarán la pena máxima: «Vamos a pedir la prisión perpetua porque es la única prevista para este delito. Aquí se intentará torcer la ley o buscar una morigeración de la pena, y todo lo que esté fuera del marco penal lo rechazamos».

El fiscal también cuestionó los pedidos de juntas médicas y nuevas evaluaciones clínicas realizados por las defensas: «Pretender beneficios fuera de la ley violaría el principio de legalidad y atentaría contra el de igualdad». Por ello, ratificó que solicitarán prisión perpetua para Marcela Acuña, Emerenciano Sena y César Sena.

La audiencia de este viernes es considerada clave, ya que dejará al proceso a un paso de la definición de las condenas para el denominado Clan Sena. Una vez que finalicen los alegatos, la jueza Dolly Fernández deberá resolver las penas. Sin embargo, cuenta con un plazo legal de 15 días hábiles para dictar sentencia, por lo que las condenas podrían conocerse recién alrededor del 19 de diciembre, en caso de utilizarse el plazo completo.