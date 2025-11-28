Cayó un rayo en el Hospital Pediátrico: el momento exacto en imágenes

Este viernes por la mañana, pasadas las 8.30, la ciudad de Resistencia se vio afectada por la caída de un rayo, precisamente, en la zona del Hospital Pediátrico.

El estruendo se sintió tres veces e impactó a los vecinos del centro de la capital chaqueña.

Además, la descarga elétrica provocó la caída de un árbol de la zona, el cual cayó sobre algunos vehículos que estaban estacionados en el predio del hospital de niños.

Por fortuna, no hubo personas lesionadas por el hecho, solo daños materiales.