Cayó un rayo en el Hospital Pediátrico: el momento exacto en imágenes

185180w790h524c.png

Este viernes por la mañana, pasadas las 8.30, la ciudad de Resistencia se vio afectada por la caída de un rayo, precisamente, en la zona del Hospital Pediátrico.

El estruendo se sintió tres veces e impactó a los vecinos del centro de la capital chaqueña.

Además, la descarga elétrica provocó la caída de un árbol de la zona, el cual cayó sobre algunos vehículos que estaban estacionados en el predio del hospital de niños.

Por fortuna, no hubo personas lesionadas por el hecho, solo daños materiales.

Más Noticias

SENADO

¿Quiénes son los 24 senadores que juran este viernes en el Congreso?

image-2025-11-28T083245.315

Violencia extrema en Don Santiago III: rescatan a una mujer de 62 años tras nuevas amenazas de su pareja

185163w850h479c.jpg

La Uncaus concretó un nuevo curso de Género por el 25N

Te pueden interesar

163594w850h563c.jpg

Por el Black Friday, aerolíneas ofrecen descuentos de hasta 50% y cuotas sin interés

SENADO

¿Quiénes son los 24 senadores que juran este viernes en el Congreso?

185180w790h524c.png

Cayó un rayo en el Hospital Pediátrico: el momento exacto en imágenes

185179w850h478c.jpg

Comenzaron los alegatos finales en la tercera audiencia por el caso Cecilia: la querella pide perpetua

37f09b72-475a-4ae4-b16c-897104805d4a

El puerto de Barranqueras envía a Uruguay su primera carga de zapallo chaqueño