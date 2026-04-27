General San Martín: el centro de jubilados “Carlos Cáceres” sumó pileta climatizada y refacciones integrales

Este lunes, el gobernador Leandro Zdero acompañó la habilitación de la pileta climatizada y de las refacciones integrales en la Asociación de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales “Carlos Cáceres”, en General San Martín, una intervención que permitirá su utilización durante todo el año y beneficiará a cientos de adultos mayores de la localidad y la región.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó el cumplimiento de un compromiso asumido con la institución: “Estamos en este centro cumpliendo con una demanda que nos habían planteado hace tiempo. Este es un espacio muy importante, no solo para la recreación, sino también para la salud y la contención de nuestros adultos mayores”, expresó.

Zdero remarcó que la obra fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, Lotería Chaqueña y la comisión directiva del centro. “Hoy venimos a formalizar una obra que se hizo con fondos que vuelven a la comunidad y que tiene un impacto directo en la calidad de vida de los jubilados”, señaló.

El gobernador subrayó además el valor social del espacio: “Aquí no solo se desarrollan actividades recreativas, sino también terapéuticas. Esta pileta ahora podrá ser utilizada todos los días del año, lo que representa un gran avance para toda la comunidad”.

Por su parte, el presidente del Centro de Jubilados “Carlos Cáceres”, Jorge Medina, celebró la concreción del proyecto: “Es una enorme alegría poder cumplir este sueño de tener climatizada la pileta que teníamos desde hace muchos años. No existía en todo el departamento un espacio así, por lo que esto representa un servicio fundamental, no solo para San Martín, sino para localidades cercanas”.

Medina destacó que el lugar cuenta con más de 500 socios y que la pileta permitirá brindar actividades recreativas y terapéuticas durante todo el año: “Muchos pacientes necesitan este tipo de tratamientos, y ahora vamos a poder ofrecerlos sin interrupciones”, afirmó.

A su turno, el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud, resaltó el destino de los recursos: “Los fondos que provienen del juego legal, seguro y responsable vuelven a la comunidad en acciones concretas como esta. Es una respuesta a una demanda histórica de la institución”, indicó.

Apud agregó que la intervención incluyó la instalación del sistema de climatización, mientras que el centro colaboró con el cerramiento y obras complementarias, consolidando un trabajo articulado entre el Estado y la comunidad.

La climatización de la pileta representa una mejora sustancial en la calidad de vida de los adultos mayores, ya que promueve la actividad física, la integración social y el bienestar general. Además, fortalece el rol del centro como espacio de encuentro, contención y desarrollo de actividades saludables para toda la comunidad.

Acompañaron al Gobernador, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud; Zulma Galeano; Edgardo Marinoff; la concejal Clarisa Vallejos, demás autoridades provinciales y jubilados pertenecientes a la Asociación “Carlos Cáceres”.