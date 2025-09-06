Santa Sylvina: se desarrolla un nuevo Operativo DNI en el SUM “Ramón Siguard”

La ciudad de Santa Sylvina es sede de una nueva jornada del Operativo DNI, una iniciativa impulsada por el Gobierno del Chaco que busca garantizar el acceso gratuito a la obtención, renovación y actualización del Documento Nacional de Identidad.

La actividad se lleva adelante en el SUM “Ramón Siguard”, donde desde horas tempranas se concentra una gran cantidad de vecinos que aprovechan el servicio. El operativo permanecerá en funcionamiento hasta las 18:00 horas, permitiendo a los sylvinenses resolver trámites de documentación de manera ágil y sin costo.

Un servicio clave para la comunidad

La intendenta Susana Maggio, quien acompañó el desarrollo de la jornada, destacó la importancia de acercar este tipo de prestaciones a las localidades del interior:

“Para nuestra comunidad, contar con el Operativo DNI es fundamental, ya que evita traslados y gastos a las familias. Agradecemos al gobernador Leandro Zdero, al Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y DDHH, y a la Subsecretaría de Asuntos Registrales por hacer posible que los vecinos de nuestra querida Patria Chica tengan acceso a este servicio tan necesario”.

El operativo permite a personas de todas las edades tramitar su primer documento, realizar actualizaciones obligatorias a los 5, 8 y 14 años, y gestionar renovaciones o reposiciones en caso de extravío.

Descentralización y cercanía

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la iniciativa busca descentralizar los servicios y acercarlos directamente a las comunidades, evitando que los ciudadanos deban trasladarse a grandes centros urbanos para resolver trámites esenciales.

En este sentido, Santa Sylvina se suma a una serie de localidades del interior chaqueño que en los últimos meses han recibido la visita del Operativo DNI, lo que constituye un avance concreto en materia de acceso a derechos y modernización del Estado.

Un beneficio para toda la población

El operativo no solo facilita la tramitación del documento, sino que también otorga seguridad jurídica a los ciudadanos, ya que contar con el DNI actualizado es requisito para acceder a beneficios sociales, servicios de salud, educación y diferentes gestiones administrativas.

Con una notable concurrencia de vecinos y un ambiente de colaboración entre las instituciones, la jornada en el SUM “Ramón Siguard” reafirma el compromiso de las autoridades locales y provinciales de acercar soluciones concretas a la vida cotidiana de los chaqueños.

 

