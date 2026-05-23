Colonia Popular avanza en la organización de la Fiesta Provincial de la Bandera

La Municipalidad de Colonia Popular realizó una reunión institucional junto al Instituto Belgraniano del Chaco y la Asociación Cultural Sanmartiniana de Resistencia para avanzar en la organización del acto central por el 20 de junio y la segunda edición de la Fiesta Provincial de la Bandera.

El encuentro se desarrolló en la sede municipal y contó con la presencia de la intendente Mariela Soto, junto a autoridades comunales y referentes de las instituciones culturales participantes.

Durante la jornada participaron la profesora Laura Moreno y el profesor Oscar Bulacio, además del doctor Rolando Andolfi.

Desde el municipio destacaron el trabajo que ambas instituciones vienen desarrollando en tareas de difusión, educación y promoción cultural, especialmente en actividades vinculadas a la historia argentina y la valoración de los símbolos patrios.

Además, durante la reunión se confirmó oficialmente que la segunda edición de la Fiesta Provincial de la Bandera se realizará el próximo 5 de julio en Colonia Popular, con una agenda de actividades que buscará fortalecer la participación comunitaria y el sentido de identidad nacional.