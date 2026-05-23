Villa Berthet participó del primer encuentro provincial de deporte adaptado en Sáenz Peña

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La delegación de Villa Berthet formó parte del Primer Encuentro de la Liga Provincial de Deporte Adaptado, realizado en Presidencia Roque Sáenz Peña, en una jornada considerada histórica para la inclusión deportiva en la provincia.

El evento reunió a delegaciones de distintas localidades chaqueñas, entre ellas Resistencia, Las Breñas, Tres Isletas, Quitilipi, General José de San Martín y Villa Berthet, que participaron en disciplinas como fútbol adaptado, vóley sentado y convencional, y básquet adaptado.

Además de las competencias deportivas, la jornada incluyó juegos recreativos y estaciones inclusivas pensadas para garantizar la participación y el disfrute de todos los asistentes.

Desde el municipio destacaron el acompañamiento de los profesores Walter Benítez, Camila Olivares y Rosa Horky, quienes brindaron contención y asistencia permanente a los participantes durante toda la actividad.

Según se informó, la Liga Provincial de Deporte Adaptado continuará recorriendo diferentes localidades del Chaco a lo largo del año, y Villa Berthet volverá a ser sede de nuevas jornadas previstas para septiembre y noviembre.

Desde la comuna remarcaron que estas iniciativas buscan fortalecer el deporte como herramienta de inclusión, integración y desarrollo comunitario.

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