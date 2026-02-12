Colonia Popular avanza con tareas de limpieza y mantenimiento en distintos sectores

La Municipalidad de Colonia Popular llevó adelante nuevos trabajos de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la localidad, en el marco de las acciones diarias destinadas a mejorar el entorno urbano.

Las tareas incluyeron desmalezamiento y acondicionamiento de veredas, plazas y espacios verdes, con el objetivo de optimizar el estado general de los espacios públicos y contribuir al orden y la higiene urbana.

Desde el Municipio señalaron que estas intervenciones forman parte de un esquema de trabajo permanente orientado al cuidado y la mejora continua de la localidad, priorizando la conservación de los espacios comunes para el uso de los vecinos.

Las autoridades remarcaron que el mantenimiento regular es una herramienta clave para fortalecer la calidad de vida y promover entornos más limpios y seguros en la comunidad.

