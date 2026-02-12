Avanzan los trabajos de iluminación en la cancha de beach vóley de Juan José Castelli

La Municipalidad de Juan José Castelli avanza con nuevas intervenciones en materia de infraestructura urbana. En esta oportunidad, se iniciaron los trabajos de instalación de iluminación en la cancha de beach vóley ubicada en el ingreso a la ciudad.

Las tareas se desarrollan en el marco del programa de recambio de luminarias y mejora de la iluminación en espacios verdes y calles, que lleva adelante la Secretaría de Obras Públicas.

El secretario del área, Lucas Rach, supervisó la colocación de las columnas que sostendrán el sistema lumínico. Según se informó, en los próximos días el nuevo equipamiento quedará en pleno funcionamiento, lo que permitirá extender los horarios de uso del predio y facilitar la práctica deportiva en horario nocturno.

Desde el Municipio destacaron que la intervención responde a un pedido de vecinos y deportistas que practican esta disciplina, y remarcaron que la gestión del intendente Pío Oscar Sander continúa apostando al fortalecimiento del deporte local y al acompañamiento de jóvenes y atletas de distintas disciplinas.

Con esta obra, el gobierno local busca mejorar la infraestructura deportiva y generar mayores oportunidades para el desarrollo de actividades recreativas en la comunidad.