Avanzan los trabajos de iluminación en la cancha de beach vóley de Juan José Castelli

631238054_1337867245047437_8792118772901186460_n

La Municipalidad de Juan José Castelli avanza con nuevas intervenciones en materia de infraestructura urbana. En esta oportunidad, se iniciaron los trabajos de instalación de iluminación en la cancha de beach vóley ubicada en el ingreso a la ciudad.

Las tareas se desarrollan en el marco del programa de recambio de luminarias y mejora de la iluminación en espacios verdes y calles, que lleva adelante la Secretaría de Obras Públicas.

El secretario del área, Lucas Rach, supervisó la colocación de las columnas que sostendrán el sistema lumínico. Según se informó, en los próximos días el nuevo equipamiento quedará en pleno funcionamiento, lo que permitirá extender los horarios de uso del predio y facilitar la práctica deportiva en horario nocturno.

Desde el Municipio destacaron que la intervención responde a un pedido de vecinos y deportistas que practican esta disciplina, y remarcaron que la gestión del intendente Pío Oscar Sander continúa apostando al fortalecimiento del deporte local y al acompañamiento de jóvenes y atletas de distintas disciplinas.

Con esta obra, el gobierno local busca mejorar la infraestructura deportiva y generar mayores oportunidades para el desarrollo de actividades recreativas en la comunidad.

 

Internacionales

633644181_122265966134167730_6817220993203110702_n

Colonia Popular avanza con tareas de limpieza y mantenimiento en distintos sectores

185902w850h638c.jpg

Sáenz Peña ofrece descuento por pago anticipado de impuestos municipales 2026

630914155_1206112578348002_596985837374768234_n

San Bernardo incorporó una nueva bomba para mejorar el escurrimiento del agua