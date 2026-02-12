Fontana realizó limpieza de microbasurales en el barrio Belgrano

629269087_1363574645814413_4160934569687649965_n

Personal de la Municipalidad de Fontana llevó adelante tareas de limpieza de microbasurales y recolección de ramas en el barrio Belgrano, en el marco de las acciones destinadas a mejorar las condiciones ambientales y recuperar espacios públicos.

Los trabajos se concentraron en distintos puntos del sector, donde se procedió al retiro de residuos acumulados y restos de poda, con el objetivo de prevenir focos de contaminación y evitar la proliferación de insectos.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de intervenciones contribuye a mantener el orden y la limpieza en los barrios, al tiempo que promueve entornos más saludables para los vecinos.

Asimismo, recordaron la importancia de no arrojar residuos en la vía pública y respetar los días y horarios establecidos para la recolección domiciliaria, a fin de sostener entre todos el cuidado de la ciudad.

 

Internacionales

632212208_18096470248942360_2393987862174969288_n

Franco Ciucci confirmó detalles de la primera noche de los carnavales pinedenses

633644181_122265966134167730_6817220993203110702_n

Colonia Popular avanza con tareas de limpieza y mantenimiento en distintos sectores

631238054_1337867245047437_8792118772901186460_n

Avanzan los trabajos de iluminación en la cancha de beach vóley de Juan José Castelli