Colonia Popular avanza con obras de infraestructura clave para la temporada de lluvias

En las últimas semanas, la Municipalidad de Colonia Popular, bajo la gestión de la intendenta Mariela Soto, viene llevando adelante un importante plan de trabajos destinados a mejorar la infraestructura local y preparar al pueblo de cara a la temporada de lluvias.

Las acciones se realizan en coordinación con la Dirección de Vialidad Provincial y el Consorcio Caminero, en un esquema de colaboración que busca dar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos y garantizar condiciones más seguras en distintos sectores de la localidad.

Entre las tareas desarrolladas se destacan la limpieza de canales, la colocación de nuevos tubos de alcantarillado y el mejoramiento de desagües y caminos rurales. Estas obras no solo facilitan la circulación y el escurrimiento del agua, sino que además cumplen un rol preventivo clave frente a dos grandes problemáticas: las inundaciones y las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, que suelen recrudecer durante la época de mayores precipitaciones.

Desde el municipio señalaron que estas intervenciones se enmarcan en un plan de trabajo ordenado y sostenido, con la mirada puesta en fortalecer la infraestructura básica y evitar complicaciones que año tras año afectan a los vecinos durante las lluvias intensas. “Se trata de un esfuerzo conjunto que muestra resultados visibles, paso a paso, en beneficio de toda la comunidad”, subrayaron desde la gestión local.

Con estos avances, Colonia Popular reafirma la importancia de la cooperación institucional entre distintos organismos para dar soluciones duraderas y mejorar la calidad de vida de la población.