Colonia Elisa refuerza tareas de mantenimiento urbano en distintos sectores

El Municipio de Colonia Elisa informó que continúa desarrollando trabajos de mantenimiento y cuidado de los espacios públicos en distintos puntos de la localidad.

Las tareas incluyen barrido de calles, corte de malezas y otras acciones de limpieza urbana, ejecutadas con personal y maquinarias municipales. Según indicaron, estas labores forman parte de un plan de trabajo permanente que busca sostener el orden y mejorar las condiciones de los espacios comunes.

Desde la gestión encabezada por Pedro Maidana remarcaron que el objetivo es priorizar el bienestar de los vecinos, garantizando entornos más limpios y seguros para la comunidad.