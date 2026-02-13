El Polideportivo Municipal de Avia Terai incorpora nueva iluminación de alta proyección

La Municipalidad de Avia Terai informó la finalización de la instalación de un nuevo sistema de iluminación central de alta proyección en el Polideportivo Municipal, una obra que mejora significativamente las condiciones del predio para la práctica deportiva.

Según detallaron desde la comuna, el sistema incorpora tecnología de última generación que permite una iluminación más potente y uniforme, optimizando el uso del complejo en horarios nocturnos y ampliando las posibilidades para entrenamientos, competencias y actividades recreativas.

Desde la gestión encabezada por el intendente Héctor René Pallares destacaron que la inversión reafirma el compromiso con el deporte como herramienta de salud, integración y desarrollo comunitario. Además, subrayaron la importancia de continuar fortaleciendo los espacios públicos para garantizar que deportistas y vecinos cuenten con infraestructura adecuada y de calidad.

Con esta mejora, el Polideportivo Municipal se posiciona como un espacio renovado y preparado para albergar una mayor cantidad de actividades deportivas y sociales en la localidad.