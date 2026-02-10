Villa Berthet realizó la primera jornada de castración gratuita del año

En el salón del barrio Norte de Villa Berthet se llevó adelante la primera jornada de castración gratuita del año, una acción orientada a promover la tenencia responsable y el cuidado de los animales en la comunidad.

La actividad estuvo a cargo del veterinario municipal Luis Gauto, con el acompañamiento del personal municipal, y permitió la castración de 110 mascotas, entre perros y gatos, marcando un importante inicio del calendario anual de control poblacional animal.

Desde la organización destacaron y agradecieron la responsabilidad de los vecinos y vecinas que se inscribieron y participaron de la jornada, demostrando compromiso y conciencia en el cuidado de sus mascotas.

Asimismo, se invitó a la comunidad a sumarse a las próximas jornadas, con el objetivo de prevenir el abandono, fortalecer el bienestar animal y contribuir al cuidado de los barrios.

“Mejor que decir, es hacer”, fue el mensaje que acompañó esta primera acción del año en favor de la salud animal.