Secheep Y Adeera Fortalecen La Cooperación Técnica Y Energética En El Chaco

Esta semana, autoridades y representantes de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) estuvieron en Presidencia Roque Sáenz Peña para participar de una jornada de trabajo, organizada junto a SECHEEP.

La agenda inició por el Centro de Control de Operaciones de SECHEEP, ubicado en calle Belgrano 566, donde los asistentes pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento del sistema eléctrico provincial. Posteriormente, se desarrollaron diversas exposiciones técnicas, entre ellas una presentación de SECHEEP y otra a cargo de CAMMESA sobre colapsos de tensión.

Por la tarde, la delegación realizó una visita técnica al Parque Solar Pampa del Infierno de MSU Green Energy, que cuenta con 130 MW de capacidad instalada. Allí pudieron conocer en detalle el proceso de generación y los avances de la energía renovable en la región.

Con estas acciones, SECHEEP fortalece el intercambio técnico con otras distribuidoras del país, reafirmando su compromiso con la innovación y la mejora continua en la prestación del servicio eléctrico en Chaco.

Un paso hacia la transformación energética del Chaco

La jornada no solo representó un espacio de cooperación y actualización técnica, sino también un paso más en la estrategia provincial de cambiar la matriz energética del Chaco, apostando a la diversificación y la incorporación de energías renovables.

De esta manera, se consolida una visión de desarrollo que combina planificación, innovación y sustentabilidad, con el objetivo de garantizar un futuro energético más fuerte, competitivo y sostenible para todos los chaqueños.