Colonia Elisa: el intendente acompañó una celebración religiosa en zona rural

El intendente de Colonia Elisa, Pedro Maidana, participó de una visita a una familia de la zona rural en el marco de la festividad de Santa Catalina, en una jornada marcada por la fe y el encuentro comunitario.

Durante la visita, se compartió un momento sencillo pero significativo junto a los vecinos, que incluyó una oración y el encendido de velas, en una muestra de acompañamiento a las tradiciones que se mantienen vivas en cada paraje.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de gestos, que fortalecen los vínculos comunitarios y ponen en valor la identidad cultural de la región. “En cada hogar hay historias y valores que nos unen como comunidad”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que la presencia en estos encuentros forma parte del compromiso de gestión, entendiendo que gobernar también implica cercanía, escucha y respeto por las raíces de cada localidad.

La jornada concluyó con un mensaje que resalta la construcción de comunidad no solo desde las obras, sino también desde la fe, el acompañamiento y la presencia activa en la vida cotidiana de los vecinos.