Colonia Benítez avanza con el recambio de luminarias en Tres Horquetas

La Municipio de Colonia Benítez continúa desarrollando un operativo de recambio y reposición de luminarias en el paraje Tres Horquetas, en el marco de un plan integral de mejora del alumbrado público.

Las tareas están a cargo de cuadrillas municipales, que trabajan en distintos sectores con el objetivo de optimizar la iluminación y reforzar la seguridad en la vía pública. Desde el gobierno local indicaron que estas acciones buscan dar respuesta a las necesidades de los vecinos y garantizar un servicio más eficiente.

El operativo incluye la sustitución de artefactos en mal estado y la instalación de nuevas luminarias en puntos estratégicos, lo que permitirá mejorar la visibilidad durante la noche y contribuir a la prevención de incidentes.

Asimismo, las autoridades destacaron que los trabajos continuarán en otros sectores de la localidad, reafirmando el compromiso de llegar con obras y servicios a cada rincón de la comunidad.