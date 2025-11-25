Alumnos de la E.E.S. Nº 113 viajan a Resistencia para participar de la 1ª Olimpiada Provincial de Historia de Malvinas

El dirigente Alfredo Caballero acompañó este martes a los estudiantes de la E.E.S. N.º 113 en su partida hacia la ciudad de Resistencia, donde representarán a la Región VII en la primera edición de la Olimpiada Provincial de Historia de Malvinas.

Caballero destacó “el compromiso y el entusiasmo de los jóvenes”, y subrayó la importancia de esta instancia educativa que promueve la memoria, la identidad y el conocimiento de la historia argentina.

“Es un orgullo ver a nuestros chicos asumir este desafío”, expresó antes de despedirlos y desearles el mayor de los éxitos en esta experiencia formativa.