Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca tras la eliminación en la Copa Libertadores

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió no renovar el contrato del DT luego de la eliminación en la fase de grupos.

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors. La decisión fue confirmada este lunes tras una reunión que mantuvo con el director deportivo Marcelo Delgado en el predio de Ezeiza, donde se resolvió no renovar el vínculo que finalizaba el próximo 30 de junio.

La salida del ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo se produce apenas cuatro días después de la eliminación del Xeneize en la fase de grupos de la Copa Libertadores, resultado que terminó de sellar el final de su ciclo al frente del equipo.

Úbeda había asumido el cargo en octubre de 2025, tras el fallecimiento de Russo. Durante su gestión dirigió 32 partidos oficiales, con un saldo de 17 victorias, siete empates y ocho derrotas.

La derrota por 1 a 0 ante Universidad Católica en La Bombonera fue el último partido de su ciclo. Tras ese encuentro, el entrenador había dejado abierta la posibilidad de su salida. «Siempre dependemos de los resultados, así que no depende de mí el futuro», había expresado.

La eliminación en la Libertadores se sumó a otros golpes deportivos sufridos por Boca en los últimos meses, entre ellos la caída ante Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura y la derrota frente a Racing en las semifinales del Clausura 2025.

Pese al desenlace, el paso de Úbeda dejó algunos resultados destacados, como las victorias en los dos Superclásicos que dirigió frente a River Plate.

Con la salida ya confirmada, la dirigencia boquense inició la búsqueda de un nuevo entrenador. Entre los nombres que comenzaron a sonar con fuerza aparecen Antonio Mohamed y Néstor Lorenzo, aunque por el momento el club no realizó anuncios oficiales.

El próximo DT tendrá por delante una agenda exigente, con los playoffs de la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, además del objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2027.