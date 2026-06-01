Con Impulsar y financiamiento: abrió sus puertas “Posta Paladar” en Resistencia

En ese marco, desde el Gobierno del Chaco remarcaron el acompañamiento que se brinda a emprendedores y PyMEs a través de distintas herramientas de desarrollo productivo, entre ellas el programa Impulsar Chaco, orientado a la capacitación y a la generación de empleo genuino.

Asimismo, se destacan las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), gestionadas y promovidas por el gobierno provincial para facilitar el acceso al crédito, impulsar nuevos proyectos, ampliar capacidades productivas y fortalecer al sector privado.

De esta manera, la ciudad de Resistencia suma una nueva propuesta gastronómica con la inauguración de “Posta Paladar”, un emprendimiento ubicado sobre avenida Laprida 278 que apuesta a la calidad, la generación de empleo y el fortalecimiento de la actividad comercial local.

La apertura del nuevo espacio fue acompañada por el equipo de Impulsar, quienes remarcaron la importancia de respaldar a quienes invierten, emprenden y generan oportunidades de crecimiento en la provincia. Impulsado por la emprendedora Érica, el proyecto nace con el objetivo de ofrecer una propuesta gastronómica basada en materias primas de calidad, recetas elaboradas con dedicación, pasión por la cocina y una atención cálida para cada cliente.

Durante la inauguración, se valoró el esfuerzo y el compromiso que representa cada nuevo emprendimiento privado, entendiendo que estas iniciativas son fundamentales para dinamizar la economía local y crear nuevas fuentes de trabajo. “Cada nuevo emprendimiento que abre sus puertas representa esfuerzo, compromiso y confianza en el futuro. Por eso es fundamental acompañar a quienes apuestan al trabajo, al crecimiento y a la generación de oportunidades en nuestra provincia”, señaló la subsecretaria Noel Ibarra, perteneciente a la Coordinación de Gabinete.

La inauguración de Posta Paladar refleja el valor del sector privado como motor del desarrollo económico y reafirma el compromiso de continuar articulando herramientas de capacitación, financiamiento y acompañamiento para fortalecer a emprendedores, PyMEs y comercios chaqueños.