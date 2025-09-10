Violencia de género en Machagai: una joven sufrió cortes en el rostro tras ser atacada por su ex pareja

Una joven de 19 años fue agredida en la madrugada de ayer en un kiosco de la ciudad de Machagai por su ex pareja, según informaron fuentes policiales.

La víctima, Antonella Servin, se encontraba en el kiosco 24 horas ubicado en la calle Bernardo Pérez cuando su ex pareja, Aníbal Antonio Padrón, alias “Cota” (38), llegó al lugar. Al verla con otras personas, el hombre se tornó agresivo, tomó una botella vacía y la rompió en el piso. Posteriormente, la base afilada de la botella le provocó cortes en el rostro y la oreja.

Tras el ataque, Servin fue trasladada por familiares al Hospital de Machagai, donde recibió asistencia médica y permaneció en observación hasta el mediodía.

La denuncia fue radicada ante la Comisaría de Machagai y, posteriormente, el expediente fue derivado a la Fiscalía de Género N° 5, a cargo de la Dra. Nelia Velázquez. Desde el organismo se dispuso la aprehensión de Padrón, mientras que personal policial de la guardia y del servicio externo inició tareas investigativas para dar con su paradero.

El caso se enmarca en un contexto de violencia de género, y las autoridades hicieron un llamado a la población a denunciar cualquier situación de riesgo, recordando la disponibilidad de canales de atención para las víctimas.