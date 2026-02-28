Claudia Panzardi encabezó entrega de útiles y supervisó refacciones en jardín

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, supervisó los trabajos de refacción integral en el Jardín de Infantes Nº 168 y confirmó la entrega de mochilas con útiles escolares para estudiantes de todos los niveles educativos de la localidad.

Durante la recorrida por la institución, la jefa comunal destacó el compromiso del municipio con la educación y el acompañamiento a las familias en el inicio del ciclo lectivo.

Entrega de mochilas por nivel

En la jornada se distribuyeron 300 mochilas completas con útiles escolares destinadas a alumnos del nivel primario, quienes comenzarán las clases el próximo lunes.

Para el nivel inicial, que iniciará el martes 3 de marzo, las mochilas serán entregadas durante el acto de apertura escolar en el mismo jardín. Según informaron, incluirán libros de cuentos, materiales para colorear y diversos útiles.

En tanto, los estudiantes del nivel secundario recibirán mochilas con útiles y calculadoras científicas antes del inicio de clases previsto para mediados de marzo.

Alcance y ayuda escolar

La medida también alcanzó a hijos de empleados públicos provinciales. Además, a los hijos de trabajadores municipales se les abonó una ayuda escolar de 200.000 pesos.

Panzardi remarcó que el municipio realiza “un enorme esfuerzo” para sostener este acompañamiento y afirmó que invertir en educación “es la mejor acción que podemos llevar adelante para nuestros niños y niñas”.