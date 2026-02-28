Atilio Velázquez analizó la interna del peronismo y cuestionó el modelo productivo del Chaco

El dirigente peronista Atilio Velázquez se refirió a la fragmentación del peronismo en el Senado nacional y planteó la necesidad de redefinir un proyecto político y productivo tanto para la Argentina como para la provincia del Chaco.

“El peronismo no puede quedar afuera del nuevo orden mundial”

Velázquez sostuvo que el escenario internacional atraviesa una etapa de cambios profundos que impactan directamente en la Argentina y, particularmente, en el peronismo. En ese marco, consideró que el movimiento debe actualizar su interpretación sin abandonar la histórica doctrina de la “tercera posición”.

“Se está discutiendo el destino del país y de la provincia. No podemos reducir el debate a candidaturas cuando lo que falta es un proyecto”, afirmó.

Críticas a la dirigencia provincial

Consultado sobre la situación del peronismo chaqueño y la falta de nuevos liderazgos, Velázquez fue crítico del ciclo político de las últimas décadas y consideró que tanto los gobiernos radicales como peronistas son responsables de la situación estructural de la provincia.

En particular, cuestionó la gestión del exgobernador Jorge Capitanich, al señalar que formó parte de un ciclo de 32 años que, a su entender, no logró resolver problemas estructurales como la pobreza, la falta de desarrollo industrial y las deficiencias en infraestructura básica.

También planteó que el peronismo chaqueño necesita redefinir su identidad política y productiva, diferenciando —según sus palabras— el “peronismo histórico” de lo que consideró un esquema progresista que no dio resultados en la provincia.

Debate sobre el modelo productivo

Velázquez puso el foco en la necesidad de replantear el modelo productivo chaqueño en el contexto del nuevo escenario internacional. Señaló la presencia de capitales extranjeros en sectores estratégicos y cuestionó la falta de industrialización local, mencionando la paralización de desmotadoras y la caída de industrias históricas en distintas localidades.

Además, sostuvo que la provincia debe avanzar hacia un esquema que genere empleo genuino y desarrollo industrial, con mayor valor agregado en origen.

Proyección hacia 2027

De cara al futuro político, Velázquez aseguró que es necesario “dar vuelta 180 grados” el rumbo provincial y construir un proyecto integral que abarque salud, educación, energía e infraestructura productiva.

“El debate no es solo quién va a ser candidato, sino qué modelo de provincia queremos”, concluyó.

El dirigente continuará con recorridas por distintas localidades del interior chaqueño, donde impulsa encuentros de debate político con militantes y vecinos.