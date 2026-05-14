Margarita Belén incorporó nuevos medicamentos para fortalecer el Programa Municipal de Salud

La Municipalidad de Margarita Belén realizó una nueva entrega de medicamentos e insumos destinados al Programa Municipal de Salud (PMS), con el objetivo de fortalecer la atención y garantizar el acceso a tratamientos para vecinos de la localidad.

La actividad estuvo encabezada por la presidente del Concejo Municipal, María de los Ángeles Fretes, junto al secretario de Gobierno, Francisco Chacón, y el secretario de Desarrollo Social, David Stella, quienes hicieron entrega de los insumos a la coordinadora del programa, Diana Rodríguez.

Según informaron desde el municipio, entre los medicamentos incorporados se encuentran tratamientos para hipertensión arterial, colesterol, diabetes, afecciones cardíacas y problemas gastrointestinales. Además, se entregaron jarabes, nebulizantes, anticonceptivos y otros medicamentos de uso frecuente dentro del sistema de atención primaria.

Desde la gestión municipal destacaron que estas acciones forman parte del trabajo que se viene realizando para fortalecer el acceso a la salud pública y acompañar a las familias de la comunidad.

“Seguimos trabajando para brindar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos y garantizar el acceso a medicamentos esenciales”, señalaron desde el municipio.

Asimismo, recordaron que la entrega de medicamentos se realiza únicamente con la correspondiente receta médica, en el marco de los controles y protocolos establecidos por el Programa Municipal de Salud.

La incorporación de nuevos insumos permitirá ampliar la capacidad de respuesta del sistema local y garantizar la continuidad de tratamientos para pacientes que asisten regularmente al programa.