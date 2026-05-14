Operativo N°131: continúa la entrega de alimentos y agua a familias de El Impenetrable

El Gobierno del Chaco, en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, continúa desplegando la asistencia integral en distintas comunidades del interfluvio chaqueño, comprendido entre los ríos Teuco y Bermejo, a través del Operativo N°131 de entrega de módulos alimentarios y provisión de agua potable.

En una nueva jornada de trabajo territorial, los equipos recorrieron un total de 19 parajes rurales para acercar ayuda directa a familias originarias y criollas que habitan en una de las zonas más alejadas y de difícil acceso de la provincia. La asistencia se lleva adelante mediante un importante trabajo logístico coordinado por el programa Ñachec, con el acompañamiento del Ejército Argentino, permitiendo llegar a cada comunidad con alimentos, agua y acompañamiento social.

Desde el Gobierno provincial destacaron el compromiso y el esfuerzo de los equipos que diariamente recorren largas distancias para garantizar la presencia del Estado en territorio y brindar respuestas concretas a las familias que más lo necesitan. El operativo contempla no solo la distribución de módulos alimentarios, sino también el abastecimiento de agua potable, un recurso esencial para las comunidades de la región, especialmente en sectores donde las condiciones climáticas y geográficas dificultan el acceso regular. Las tareas se desarrollan bajo una planificación coordinada que permite asistir a parajes alejados mediante vehículos especiales y dispositivos logísticos preparados para enfrentar las complejidades del terreno.

Además, remarcaron que este trabajo articulado entre Provincia, Nación, Ñachec y el Ejército Argentino resulta fundamental para sostener la asistencia permanente en el interfluvio chaqueño, fortaleciendo la contención social y acompañando a las familias en contextos de vulnerabilidad.

Los equipos territoriales continuarán recorriendo este viernes a las 8:00 en

El Espinillo, Pozo del Bayo, Pozo La China, Palo Santo, y Víboras Blancas. A las 15 Hs en El Obrador, La Sirena, Paso Sosa con el compromiso de mantener una presencia activa del Estado en cada rincón de la provincia.