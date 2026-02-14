Ciro y Los Persas llegan a Corrientes con su gira 2026

El rock vuelve a latir fuerte en el NEA. Ciro y Los Persas se presentarán en la ciudad de Corrientes, el sábado 16 de mayo en el Anfiteatro Cocomarola, en el marco de su esperada gira 2026, un recorrido internacional que confirma el gran presente del grupo y su potente conexión con el público.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketek y en los siguientes puntos de venta oficiales (sólo efectivo): Que sea Rock (Corrientes), Chaco Tour (Resistencia) y en La Cornisa Bar Pool (Formosa).

La banda llega a Corrientes tras un 2025 cargado de escenarios y presentaciones destacadas en todo el país y la región. Entre ellas: Plaza de la Música, Córdoba — 10 de octubre, Anfiteatro Municipal de Rosario (15 de noviembre), Fiesta Nacional del Sol, San Juan (21 de noviembre), Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz, (6 de diciembre), Movistar Arena Buenos Aires (13, 14 y 20 de diciembre), Open Park Punta del Este (28 de diciembre). Este recorrido consolidó un año de enorme convocatoria y reafirmó la vigencia del proyecto artístico.