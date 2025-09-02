Pampa del Infierno fortalece la educación ambiental con estudiantes del nivel medio y superior

En el marco de los convenios con instituciones educativas locales, se llevaron adelante jornadas de poda sustentable y plantación de especies autóctonas.

La Municipalidad de Pampa del Infierno continúa impulsando acciones conjuntas con el sistema educativo para promover el cuidado del ambiente y el aprendizaje en territorio. Durante la semana, se desarrollaron distintas actividades en articulación con el Colegio de Educación Técnica Agropecuaria UEGP N°39 y el Instituto de Educación Superior (IES) de Pampa del Infierno, en el marco de los convenios firmados con ambas instituciones.

Poda sustentable con alumnos del Colegio Técnico Agropecuario

Una de las principales actividades estuvo destinada a los estudiantes de 4° año del Colegio Técnico Agropecuario, quienes participaron de una jornada de poda sustentable. La experiencia fue guiada por el ingeniero forestal Walter Puyol y el docente Fabricio Barcala, quienes brindaron herramientas prácticas para un manejo responsable de los árboles y espacios verdes.

Capacitación en especies autóctonas

Además, se realizó una capacitación en poda y plantación de especies autóctonas, con la participación de estudiantes y docentes del IES local. La jornada contó también con el acompañamiento técnico del ingeniero forestal Walter Puyol, que puso en valor la importancia de preservar la flora nativa y concientizar sobre su rol en los ecosistemas chaqueños.

Un trabajo conjunto con la comunidad educativa

Desde el Área de Promoción Primaria de la Ruralidad, a cargo de Emilce Pérez, remarcaron el compromiso de los jóvenes y el acompañamiento de los docentes como pilares fundamentales de estas iniciativas.

“Cada estudiante que participa en estas actividades se convierte en multiplicador de buenas prácticas ambientales. La educación es el camino para construir un futuro más sustentable”, expresaron desde la organización.

Educación y ambiente de la mano

Con estas acciones, el municipio busca afianzar la articulación entre educación y ambiente, promoviendo aprendizajes que trascienden el aula y generan un impacto directo en la comunidad.