Chorotis: la E.E. Nº 101 realizó su Muestra Anual del PEI y Exhibición de Educación Física

Con la participación de autoridades educativas y del intendente Ariel Hofstetter, la comunidad escolar compartió una jornada colmada de creatividad, aprendizaje y actividad física.

La Escuela de Educación Nº 101 “Ana María Janovich” llevó adelante este jueves su tradicional Muestra Anual del Proyecto Educativo Institucional (PEI) junto a la Exhibición de Educación Física, un evento que congregó a estudiantes, familias, docentes y autoridades locales.

La actividad contó con la presencia del intendente de Chorotis, Ariel Hofstetter, quien acompañó la propuesta institucional y destacó el rol de la escuela en la formación de los jóvenes de la localidad. También participaron funcionarios y referentes del ámbito educativo.

Durante la jornada, los estudiantes presentaron producciones construidas a lo largo del año, poniendo en valor el trabajo pedagógico, la creatividad y los contenidos abordados en las aulas. A su vez, se desarrollaron demostraciones de Educación Física que reflejaron el compromiso de los docentes y el entusiasmo de los alumnos.

Desde la institución agradecieron el acompañamiento permanente de las familias y señalaron que este tipo de iniciativas fortalecen el vínculo entre escuela y comunidad, cerrando un ciclo lectivo cargado de experiencias significativas.

La Muestra Anual se consolidó una vez más como un espacio de encuentro, participación y expresión colectiva, reafirmando el compromiso de la E.E. Nº 101 con una educación de calidad para todos los estudiantes de Chorotis.