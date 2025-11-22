Crónicas vivas en Resistencia: el Festival Mulita se despliega hoy en el Cecual

El Festival Mulita vuelve este sábado 22 de noviembre, desde las 17, al Cecual (Santa María de Oro 471) con una propuesta cultural que combina literatura, periodismo narrativo, arte y una feria especialmente curada. La entrada es libre y gratuita.

En un contexto donde domina la urgencia, desde la organización defendieron la vigencia de la crónica como un espacio necesario para detener la mirada. Así lo explicó Maia Bradford, integrante del equipo, a DataChaco: «Nos encanta el género porque, en un momento donde la agilidad y la inmediatez arrasan, la crónica frena y observa. Pensamos en dedicar este espacio a un género que se opone a las velocidad. Y, además, Resistencia es un lugar de enorme vitalidad para la crónica, con una tradición de festivales que queremos acompañar».

Esta nueva edición del Festival de Crónicas contará con una invitada central: Josefina Licitra, referente indiscutida del género en la escena nacional e internacional, que llegará para dialogar con la periodista y cronista Rocío Navarro junto al público y participar de las actividades principales.

En el marco del encuentro, el Cecual presentará ‘Seeltrang sigue acá’, el tercer libro de crónicas coeditado junto a Contexto, continuación de Como Seelstrang y Bitácora, cuaderno de espíritu nómade.

La jornada incluirá una feria de libros y revistas con la participación de El Árbol Amarillo, Contexto, Eudene y el Kiosco de Revistas Culturales. A esto se sumarán stands de emprendimientos gastronómicos, artísticos y de diseño, como Parri-JAM con sus choris «negrooveros», Macedonio Bar, Cervecería El Perro, Mitaí Café y el Almacén Popular de los cecualeros.

Programa

17.30 – Pequeñas crónicas ilustradas: Taller de grabado para infancias (Ana Trangoni, Tinta Negra)

19.00 – Formas de la crónica: Derivas de un género mutante. Con Bruno Martínez, David Luna y Diana Della Bruna

20.00 – Crónica íntima: Rocío Navarro entrevista a Josefina Licitra

21.00 – Presentación de Seeltrang sigue acá, nuevas crónicas de Resistencia

22.00 – Jam Negroovs

23.00 – Música y DJ