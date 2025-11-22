Castelli participó del 29° Encuentro de Municipios Turísticos en Bariloche

El intendente Pío Sander y el secretario de Cultura y Turismo, Rubén Romero, representaron a la ciudad en una reunión nacional que congregó a más de 50 destinos de todo el país.

La Municipalidad de Juan José Castelli tuvo una destacada participación en el 29° Encuentro de Municipios Turísticos, realizado los días 13 y 14 de noviembre en la ciudad de San Carlos de Bariloche. El evento reunió a representantes de 50 localidades argentinas, junto a autoridades gubernamentales, legislativas, del sector privado y referentes de la actividad turística.

Entre los anfitriones y autoridades presentes estuvieron el intendente local Walter Cortés; el secretario de Turismo y presidente del Emprotur, Sergio Herrero; y el concejal y representante del organismo, Juan Pablo Ferrari. La apertura oficial contó además con la participación de referentes del Emprotur, la Secretaría de Turismo, el Concejo Deliberante de Bariloche, la Red Federal de Turismo, encabezada por el Lic. Pablo Sgubini, y el director ejecutivo del Consejo Federal de Turismo, Germán Bakker.

El encuentro se desarrolló en un clima de diálogo abierto y constructivo, permitiendo el intercambio de experiencias, la identificación de desafíos comunes y la formulación de propuestas innovadoras para fortalecer el turismo en los municipios participantes. Durante dos jornadas, se abordaron temas vinculados a la gestión local, la promoción de destinos y la articulación entre sectores públicos y privados.

El evento fue declarado de interés municipal mediante la Resolución N.º 745-PCM-25, un reconocimiento que fue entregado al presidente de la Red Federal de Turismo por el titular del Concejo Municipal, Gerardo del Río.

Castelli, parte del Consejo Nacional de Municipios Turísticos

Con una presencia activa, Juan José Castelli continúa consolidando su posicionamiento en el mapa turístico nacional. En este sentido, se confirmó que formará parte del Consejo de Turismo de la Red Federal de Municipios, integrado por 25 localidades de distintos puntos del país, entre destinos consolidados, en desarrollo y emergentes.

La gestión municipal sostiene que el turismo es una actividad estratégica para la generación de ingresos genuinos, la dinamización de la economía local y el fortalecimiento del desarrollo cultural y el uso responsable de los recursos naturales de la región.

Como municipio emergente, Castelli registra un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes, habiendo recibido recientemente a 5.000 turistas, cifra que refleja nuevas oportunidades para el desarrollo del sector y para el diseño de políticas públicas que potencien su perfil turístico.