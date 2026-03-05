Chorotis gestiona mejoras educativas ante el Ministerio de Educación

El intendente de Chorotis, Ariel Hofstetter, mantuvo una reunión de trabajo en el Ministerio de Educación junto al profesor Omar Maggio, la arquitecta Roxana Cerruti y el profesor Fabricio Pavón Lazovich, con el objetivo de avanzar en gestiones vinculadas al fortalecimiento del sistema educativo en la localidad.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos relacionados con la infraestructura escolar y las necesidades educativas de la comunidad, en el marco de una agenda orientada a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en las instituciones de Chorotis.

Desde la gestión municipal señalaron que este tipo de reuniones permiten articular acciones con las autoridades educativas y técnicas, con el fin de impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo educativo local y acompañen el crecimiento de la comunidad.

El intendente Hofstetter destacó la importancia de mantener el diálogo con los organismos provinciales para continuar generando oportunidades y mejoras concretas para estudiantes, docentes y familias de la localidad.

