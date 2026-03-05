Fontana avanza con tareas de limpieza y desmalezado en espacios públicos

La Municipalidad de Fontana llevó adelante un operativo de limpieza y desmalezado en distintos sectores de la ciudad, en un trabajo conjunto entre el municipio y el programa Eco Equipo, con el objetivo de mejorar la higiene urbana y el estado de los espacios públicos.

Las tareas se realizaron en la plaza Tamborcito Tacuarí y en avenida Marconi, donde cuadrillas municipales realizaron trabajos de corte de pasto, retiro de malezas y acondicionamiento general de los espacios utilizados diariamente por vecinos, estudiantes y trabajadores.

Desde el municipio señalaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento permanente destinado a conservar en buenas condiciones los espacios públicos e instituciones de la ciudad, promoviendo entornos más limpios, seguros y saludables.

El intendente de Fontana, Fernando Cuadra, destacó que este tipo de operativos se sostienen a lo largo del año con el acompañamiento de distintas áreas municipales y programas de trabajo comunitario.

Las autoridades indicaron que el objetivo es fortalecer el cuidado del ambiente urbano y continuar avanzando hacia una ciudad más ordenada, mediante tareas que contribuyan al bienestar de la comunidad.