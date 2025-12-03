Chorotis: el intendente Ariel Hofstetter acompañó el acto académico de la E.E.S. Nº 101

593507363_122230562672140892_6043332793419442184_n

El intendente de Chorotis, Ariel Hofstetter, participó este martes del Acto Académico 2025 de la E.E.S. Nº 101 “Ana María Janovich” – Anexo Venados Grandes, donde compartió la ceremonia junto a estudiantes, docentes, directivos y familias de la comunidad educativa.

El evento marcó el cierre del ciclo lectivo con un clima de emoción y orgullo por los logros alcanzados por los alumnos a lo largo del año. Durante la jornada se entregaron reconocimientos y se destacó el acompañamiento de las familias y del personal docente.

Desde la Municipalidad, Hofstetter reiteró el compromiso del gobierno local con el fortalecimiento del sistema educativo y la generación de oportunidades para los jóvenes de la zona. “Apoyar a nuestras escuelas es apostar al desarrollo y al futuro de Chorotis”, señalaron desde el Ejecutivo municipal.

La presencia del intendente en el acto forma parte de una agenda de actividades que el municipio viene impulsando para afianzar el vínculo con las instituciones educativas y acompañar su crecimiento.

Más Noticias

594057619_1283290700505092_6443591524009261556_n

Castelli avanza con un plan de bacheo en avenidas de alto tránsito

185395w850h477c.jpg

Aprueban una nueva moratoria de tributos provinciales

185393w850h478c.jpg

Lanzan el Plan de Financiamiento de Naciones Unidas para la Biodiversidad

Te pueden interesar

594057619_1283290700505092_6443591524009261556_n

Castelli avanza con un plan de bacheo en avenidas de alto tránsito

593507363_122230562672140892_6043332793419442184_n

Chorotis: el intendente Ariel Hofstetter acompañó el acto académico de la E.E.S. Nº 101

185395w850h477c.jpg

Aprueban una nueva moratoria de tributos provinciales

185393w850h478c.jpg

Lanzan el Plan de Financiamiento de Naciones Unidas para la Biodiversidad

M4ABPU6E3BEERIVJ2BMJD5RSLQ

Sorteo del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo en vivo