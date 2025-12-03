Chorotis: el intendente Ariel Hofstetter acompañó el acto académico de la E.E.S. Nº 101

El intendente de Chorotis, Ariel Hofstetter, participó este martes del Acto Académico 2025 de la E.E.S. Nº 101 “Ana María Janovich” – Anexo Venados Grandes, donde compartió la ceremonia junto a estudiantes, docentes, directivos y familias de la comunidad educativa.

El evento marcó el cierre del ciclo lectivo con un clima de emoción y orgullo por los logros alcanzados por los alumnos a lo largo del año. Durante la jornada se entregaron reconocimientos y se destacó el acompañamiento de las familias y del personal docente.

Desde la Municipalidad, Hofstetter reiteró el compromiso del gobierno local con el fortalecimiento del sistema educativo y la generación de oportunidades para los jóvenes de la zona. “Apoyar a nuestras escuelas es apostar al desarrollo y al futuro de Chorotis”, señalaron desde el Ejecutivo municipal.

La presencia del intendente en el acto forma parte de una agenda de actividades que el municipio viene impulsando para afianzar el vínculo con las instituciones educativas y acompañar su crecimiento.