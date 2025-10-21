Chorotis celebró el Día de la Madre con música, sorteos y reconocimientos

En un clima de alegría y emoción, las comunidades de Chorotis, Venados Grandes y Tres Mojones celebraron el Día de la Madre con una jornada llena de espectáculos, premios y actividades organizadas por la Municipalidad de Chorotis, a cargo del intendente Ariel Hofstetter.

El evento, que contó con el acompañamiento del Gobierno del Chaco, a través del gobernador Leandro Zdero y la Secretaría de Cultura, reunió a cientos de familias que disfrutaron de una tarde festiva, colmada de música, baile y sorteos gracias al aporte de comercios locales.

Sobre el escenario se presentaron La Sima Chaqueña y La Banda de Luis, dos grupos que hicieron vibrar al público con un repertorio popular que animó a madres y familias a compartir un momento de encuentro y diversión.

“Queremos agradecer a todas las mamás por su presencia, por su fuerza cotidiana y por ser el corazón de cada hogar. Este festejo es un reconocimiento a su esfuerzo y amor”, expresó el intendente Hofstetter, quien destacó el apoyo provincial y el trabajo conjunto con las instituciones locales.

Desde la comuna subrayaron que la actividad formó parte de un programa de celebraciones comunitarias que busca fortalecer los lazos sociales y poner en valor el rol de las madres en la construcción de una comunidad más solidaria y unida.