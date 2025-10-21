El Gobierno recomprará bonos de la deuda para aumentar la inversión en educación

El Gobierno nacional anunció este lunes que recomprará bonos de la deuda y con lo que consiga aumentará la inversión destinada a educación.

Así lo confirmó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de las redes sociales.

«Han comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación», afirmó el funcionario en sus redes sociales.

La operación, llamada «Deuda por Educación», consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas.

— Pablo Quirno (@pabloquirno) October 20, 2025

En esa línea, Quinro indicó que para su estructuración se designó al JPMorgan como el banco que asistirá a la Argentina en este proceso.

«Los ahorros generados por esta operación serán destinados a consolidar la inversión educativa de largo plazo, reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo del capital humano y el futuro de los argentinos», remarcó.

Este anuncio se da horas después de que el Banco Central (BCRA) y el Departamento del Tesoro norteamericano formalizaran el swap por U$20.000 millones para reforzar las reservas de la autoridad monetaria.