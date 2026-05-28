Colonia Popular: detectan irregularidades en el traslado de ganado

Un control de rutina realizado por efectivos de la Policía Rural de Colonia Popular terminó con la intervención de una carga de ganado vacuno que circulaba sin cumplir con todos los requisitos legales exigidos para el traslado de hacienda.

El procedimiento se llevó adelante este jueves, alrededor de las 13.45, durante recorridas preventivas en la planta urbana de la localidad. Allí, los agentes interceptaron una camioneta Toyota Hilux blanca que trasladaba un tráiler de doble eje con seis animales vacunos: cinco vacas y una vaquillona.

Según informaron fuentes oficiales, el conductor —un hombre de 34 años— presentó el Documento Único de Tránsito (DUT/DT-e), donde figuraba que los animales provenían de un establecimiento de Barranqueras y tenían como destino un predio rural de Colonia Popular.

Sin embargo, al revisar la documentación, los efectivos detectaron que faltaba el despacho policial obligatorio para autorizar el movimiento de la hacienda, requisito exigido por la normativa vigente.

Ante esta situación, se dio intervención a la Dirección de Ganadería de la provincia, que dispuso la apertura de actuaciones por una presunta infracción a la Ley Nº 486-C de Marcas y Señales.

Además, las autoridades ordenaron que los animales regresaran al establecimiento de origen hasta tanto se regularicen los trámites correspondientes.