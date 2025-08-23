José Mayans insultó a Virginia Gallardo en el Senado: «Tonta, estúpida» y ella respondió
El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, protagonizó este jueves un duro cruce con la modelo Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes, a quien calificó de “tonta, estúpida” por repetir -según él- una mentira del presidente Milei.
Mayans contra Virginia Gallardo
“Hace un año que me están diciendo que voy a ganar $9 o $10 millones y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera llega a la mitad. Ganamos menos que un juez de primera instancia y el Presidente dice que ganamos $10 millones, nunca ganamos esa plata”, enfatizó Mayans.
Respuesta de Gallardo
La modelo y vedette no tardó en responder a través de X: “Más tonto y estupido, Sr Mayans, es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, asi que no tendrá el gusto de tenerme como compañera”, comenzó su descargo, en el que también acusó al legislador de quedarse con un recorte “direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia”.
Más tonto y estupido Sr Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, asi que no tendrá el gusto de tenerme como compañera. Aparte de quedarse con un recorte que iba direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia NI MÁS NI MENOS. Pero tiene… https://t.co/iyuKG7K7wO
— virginia gallardo (@virchugallardo) August 21, 2025
Y cerró con un reproche personal: “Quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico tratando así a una mujer que podría ser su hija… Después me mandan a estudiar a mi”.
Virginia Gallardo se presentará por primera vez a competir en elecciones este año y buscará una banca en Diputados por Corrientes.