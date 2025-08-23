José Mayans insultó a Virginia Gallardo en el Senado: «Tonta, estúpida» y ella respondió

La modelo y vedette no tardó en responder a través de X: “Más tonto y estupido, Sr Mayans, es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora , asi que no tendrá el gusto de tenerme como compañera”, comenzó su descargo, en el que también acusó al legislador de quedarse con un recorte “direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia”.

Más tonto y estupido Sr Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, asi que no tendrá el gusto de tenerme como compañera. Aparte de quedarse con un recorte que iba direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia NI MÁS NI MENOS. Pero tiene… https://t.co/iyuKG7K7wO — virginia gallardo (@virchugallardo) August 21, 2025

Y cerró con un reproche personal: “Quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico tratando así a una mujer que podría ser su hija… Después me mandan a estudiar a mi”.

Virginia Gallardo se presentará por primera vez a competir en elecciones este año y buscará una banca en Diputados por Corrientes.