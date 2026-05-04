Capitanich: .» Vamos a defender la soberanía científica tecnológica del país».

El senador Jorge Capitanich se reunió con trabajadores del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), quienes acercaron su preocupación por la amenaza de despidos masivos y la posible disolución del organismo.

Estuvieron presentes los ingenieros Jorge Schneebelli y Sofía Frangie; los licenciados Eugenia Suárez, Yamila Mathon y Fernando Yapur; y los trabajadores Juan Valle y Giselle Santana.

Capitanich recordó que el organismo sufrió un “ajuste salvaje” por parte del Gobierno de Milei, “con la motosierra y la topadora de Sturzenegger”. Y agregó que “hay 700 trabajadores que pueden ser despedidos. Lo que están haciendo, igual que con el INTA, que también tiene trabajadores y técnicos calificados en distintas áreas, es que quieren vender el conocimiento, transferir la tecnología, afectando la importancia estratégica de estas instituciones para nuestro país”.

El Senador contrastó que “mientras Argentina suscribe convenios y tratados de integración comercial con el resto del mundo, debilita organismos que son esenciales, como el INTI, INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para garantizar calidad y evitar por ejemplo las dificultades para exportar miel, por problemas en el control sanitario”.

Capitanich remarcó que la postura del peronismo es la defensa de los trabajadores y de los organismos profesionales que son la base para el desarrollo de la industria.

“Planteamos defender a los trabajadores despedidos y a los que son susceptibles de despido. Aplicaron retiros voluntarios y congelaron los salarios, por lo cual la gente se va. Están destruyendo los cimientos de nuestra organización científico-tecnológica de base territorial y organismos competentes. Vamos a defender la soberanía científica tecnológica del país. Y vamos a convocar a las entidades agropecuarias y de la industria para defender a estas instituciones fundamentales para nuestro desarrollo”.

También, Capitanich informó a los trabajadores que se ha elaborado un proyecto de ley para atender a la situación del sector. Se trata de “un instrumento jurídico para generar las condiciones de financiamiento. Un 0.7% del valor de las importaciones para la cobertura de los organismos, y fortalecer las capacidades estatales en materia de recursos humanos y tecnológicos. Para que Argentina sea competitiva y cumpla los estándares internacionales en los mercados que se abren”.

Por último, Capitanich señaló la intención del Gobierno nacional al destruir el trabajo de los organismos estatales: “Este desguace del Estado es para garantizarle negocios a corporaciones extranjeras, lo que implica un modelo extractivista, que favorece a unos pocos y afecta a todos”.

La palabra de los trabajadores

Los trabajadores del INTI expresaron su satisfacción con la reunión, y el canal de escucha y trabajo abierto en el Senado de la Nación para atender a la problemática de trabajadores e instituciones afectadas.

Giselle Santana expresó: “Estamos apelando a los sectores de la política, del Congreso, que ya en dos oportunidades nos ayudaron a defender el INTI, tanto para excluirlo en la ley bases en 2024, como el año pasado para derogar el decreto que atacaba su autonomía”.

Por su parte, el ingeniero Jorge Schneebelli, manifestó: “El INTI es un organismo federal, que actúa con otros organismos que están siendo atacados. Nos preocupa perder personal formado durante muchos años, que son capital humano que nos permite desarrollar la industria”.

Finalmente, Santana agregó: “Nos vamos con la esperanza del proyecto que nos compartió el Senador, para incrementar el presupuesto de nuestros organismos INTI, INTA y SENASA. Con ideas para pelear contra el cierre virtual del Instituto, que podría ocurrir esta semana. Y con el compromiso político del Bloque de seguir acompañando la lucha de las y los trabajadores. Y la defensa de la soberanía tecnológica e industrial del país”.