Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la jueza resolverá más de 15 impugnaciones

420200w790h582c.jpg

Despue¿és del cambio de horario de la audiencia que en un momento estaba anunciada para las 8. Pero, finalmente se pasó para el martes, a las 16, donde los siete acusados serán trasladados bajo un fuerte operativo de seguridad.

Por lo cual, se espera que la jueza Dolly Fernández, se exprese sobre las oposiciones realizadas por las defensas . Si algunas de las partes no están de acuerdo con la decisión de la magistrada, podrán solicitar la intervención del tribunal de revisión integrado por las juezas Julieta Dansey y Cristina Pisarello.

En tanto, el miércoles 1 de octubre, a las 8, se llevará a cabo el sorteo de los potenciales jurados. Así lo hizo conocer la Oficina Judicial Central de Juicio por Jurados del Superior Tribunal de Justicia .

Este procedimiento forma parte del sistema de juicio por jurados que rige en la provincia, y que será aplicado también en el caso Strzyzowski, donde se prevé la participación ciudadana para integrar el tribunal popular que juzgará a los imputados.

La causa tiene siete imputados: César Sena, pareja de Cecilia, está acusado como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como partícipes primarios. En tanto, Fabiana GonzálezGustavo ObregónGustavo Melgarejo y Griselda Reinoso enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

El Ministerio Público Fiscal está representado por el Equipo Fiscal Especial conformado por Martín BogadoJorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez. La querella particular, en nombre de la familia de Cecilia, está a cargo del abogado Gustavo Briend, mientras que la querella estatal es representada por Sonia Valenzuela.

Los defensores de los imputados son Gabriela Tomljenovic (César Sena), Ricardo Osuna (Emerenciano Sena ), Mónica Sánchez (Gustavo Melgarejo),  María Celeste Ojeda ( Marcela Acuña y Griselda Reinoso), Sofía Puente (Gustavo Obregón y Fabiana González).

 

