Chaco será sede de la Expo Brangus y Brahman Primavera 2025

Del 28 al 31 de octubre, en la Sociedad Rural El Zapallar de General San Martín, se realizará la 4ª edición de la Expo Brangus Primavera y la 1ª edición de la Expo Brahman Primavera, con la participación de 50 cabañas y 30 empresas ganaderas .

El ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, anunció la realización del evento ganadero, y destacó el potencial ganadero chaqueño y el trabajo sostenido de las cabañas y productores locales. «La participación de 50 cabañas y la visita de productores de distintas provincias y del exterior muestran el crecimiento y la fortaleza del sector ganadero del Chaco», afirmó.

El ministro reiteró la invitación a la comunidad productiva a acompañar el evento, que contará con exposición, jura y remates de las razas Brangus y Brahman, además de charlas técnicas y rondas comerciales. «Desde el Gobierno seguimos fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado, para que Chaco siga produciendo con carácter sostenible y sustentable», remarcó.

El presidente de la Asociación Brahman Argentina, Miguel Pibernus, celebró la realización de la primera exposición de la raza en la provincia, con la presencia de más de 90 animales provenientes de Chaco, Santa Fe, Formosa, Corrientes, Salta y Santiago del Estero. «La alta participación convierte a esta exposición en la segunda más importante del país», afirmó.

