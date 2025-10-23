Anuncian lluvias y tormentas a partir de este jueves, con fuerte incidencia del viento norte

Tras varios días de buen tiempo en toda la región, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y tormentas a partir de este jueves, en Resistencia y alrededores, con fuerte incidencia del viento norte y poco cambio de temperatura, mejorando recién para el domingo, día de las elecciones legislativas nacionales.

Así, para este jueves se esperan tormentas por la mañana y la tarde, y tormentas aisladas hacia la noche, con vientos moderados del norte, con ráfagas. La temperatura oscilará entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.

En tanto, para el viernes se anuncia chaparrones y tormentas aisladas durante todo el día, y vientos moderados del norte, con un piso térmico de 22 grados y un techo de 34.

Asimismo, para el sábado se pronostican tormentas fuertes por la mañana, y lluvias por la tarde-noche, con 20 grados de temperatura mínima y 28 de máxima.

Por último, para el domingo, día de los comicios en la Argentina, el SMN anticipa tiempo mejorando, con cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, y leve descenso de temperatura, con una mínima de 19 grados y una máxima de 26.