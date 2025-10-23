El Gobierno adelantó que bajará el impuesto a las Ganancias

183772w850h487c.jpg

En la Bolsa de Comrcio de Córdoba, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó de qué se tratará la reforma impositiva que enviará el Gobierno nacional al Congreso después de las elecciones .

Desde mediados del año pasado, los empleados en relación de dependencia y los jubilados pagan Ganancias según el monto del Mínimo No Imponible (MNI) y deducciones que se actualiza de forma semestral por el acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con el ajuste de julio, los asalariados solteros comenzaron a pagar el impuesto a partir de un sueldo bruto de $2.624.280 y los casados con dos hijos a partir de $3.453.000.

El objetivo de las reformas es atraer inversiones y avanzar con la desregulación de la economía. «Van a destrabar la maraña de regulaciones y trabas que el Estado le pone al empresariado», señaló. «El mundo está mirando a la Argentina y quiere ver que la gente revalide este curso», añadió.

«Va a favorecer a todos; Nación, provincias, empresarios y a la gente», dijo el funcionario. «Vamos a un esquema de simplificación y de menores impuestos en donde habrá una baja Ganancias para los individuos y un incentivo muy grande para que se desarrolle el mercado de capitales. Nosotros vinimos a sacarle el pie de encima a la gente y a bajar impuestos», expresó.

Afirmó que la reforma buscará terminar con situaciones como la de «una PYME que no puede contratar a alguien porque alguien le hace un juicio laboral y la saca de la cancha».

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-10-22 at 17.29.55

Cada peso vuelve a los chaqueños: 2.000 Ventiladores industriales y un Centro de salud que será remodelado.

asd

Las Garcitas: empleados precarizados denuncian tres meses sin cobrar y apuntan a la gestión de Dolce

Farmacia UNNE

La UNNE contará nuevamente con la carrera de grado de “Farmacia”

