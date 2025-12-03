Chaco renovó sus bancas en Diputados: juraron Goitía, Agüero, Dolce y Campo

Se realizó la jura de los nuevos 127 diputados nacionales en la Cámara baja; los mismos fueron elegidos el pasado 26 de octubre y asumirán el próximo 10 de diciembre. La sesión preparatoria comenzó pasadas las 13 horas y contó con la presencia del mandatario Javier Milei junto a su comitiva.

En esta ocasión, el diputado nacional Gerardo Cipolini presidió la sesión en el recinto, ya que es el legislador de mayor edad y así lo establece el artículo 2 del reglamento. De esta manera, el saenzpeñense estará a cargo hasta que se elija un nuevo presidente.

Primero prestaron juramento los legisladores electos por Buenos Aires. Luego llegó el turno de los legisladores chaqueños, que pasaron al frente en el recinto: Rosario Goitía y Guillermo Agüero por La Libertad Avanza (LLA). A ellos se sumó Sergio Dolce por Fuerza Patria. Por su parte, Julieta Campo juró bajo una fórmula diferente y, por ello, pasó al frente sola.

Cabe recordar que, a partir de ahora, el Gobierno contará con la primera minoría, lo que le permitirá marcar el ritmo de la agenda parlamentaria y aprobar reformas que hasta ahora habían sido postergadas.

Momentos antes de la jura, se llevó a cabo una sesión especial donde la Cámara de Diputados aceptó las renuncias pendientes de los legisladores que dejaron sus bancas para asumir compromisos en otras áreas, entre ellos Diego Santilli, nombrado como ministro del Interior, y Silvia Lospennato, que asumirá como legisladora porteña.