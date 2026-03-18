Chaco avanza con pruebas piloto de conectividad satelital en registros civiles y escuelas rurales

El presidente de Ecom Chaco S.A., Adrián Veleff, confirmó el inicio de pruebas piloto de conectividad satelital en distintos puntos de la provincia, en el marco de un plan para modernizar los sistemas de comunicación en organismos públicos.

Según explicó, las pruebas se están desarrollando en articulación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno, este último a partir de un pedido del ministro Julio Ferro y del gobernador Leandro Zdero, con el objetivo de mejorar la conectividad en los registros civiles.

El sistema implementado combina tecnología satelital multiórbita, integrando una conexión geoestacionaria —similar a las utilizadas en servicios tradicionales de televisión satelital— junto con antenas de Starlink. Esta combinación permite una transmisión de datos más estable, segura y eficiente.

Actualmente, uno de los puntos donde ya funciona este sistema es el registro civil de La Leonesa, donde se logró normalizar la atención, especialmente en la tramitación de DNI. También se encuentra operativo en una institución educativa rural de Pampa Zapa, en la zona de Corzuela.

Veleff indicó que, si los resultados son positivos, el plan prevé extender este esquema de conectividad a los 99 registros civiles de la provincia, así como completar la cobertura en escuelas rurales, donde el acceso a internet continúa siendo una de las principales dificultades.

Además, adelantó que esta tecnología podría aplicarse en hospitales y centros de salud, con el objetivo de mejorar la conectividad en el sistema sanitario, especialmente en zonas alejadas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que se trata de una apuesta estratégica para reducir la brecha digital y optimizar la calidad de los servicios públicos en todo el territorio chaqueño.