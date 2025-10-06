Chaco anunció el cronograma de pagos de programas provinciales

IMG-20251006-WA0006

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos de los programas provinciales, que se acreditarán en cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles a través de todos los canales electrónicos.

 

Detalle de fechas:

-Jueves 9 de octubre:

• Pueblos Originarios

• Expertos (Ministerio de Salud Pública)

-Miércoles 15 de octubre:

• Becas Más Salud (Ministerio de Salud)

• Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)

-Jueves 16 de octubre:

• Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Ministerio de Desarrollo Humano).

• Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Ministerio de Desarrollo Humano).

• Programa de reconversión laboral Canillitas (Ministerio de Desarrollo Humano)

• Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación).

Más Noticias

183087w850h497c.jpg

Zdero echó a César Falcón, ex intendente de Colonia Benítez, condenado por abuso sexual

430536w790h587c.jpg

Capacitación obligatoria para postulantes al Poder Judicial

556690930_17893442715339851_262374814768617417_n

Sembrar arte, cosechar comunidad: la experiencia creativa de Colonia Popular

Te pueden interesar

430165w790h458c

Feria Iberoamericana del Libro: Continúan las jornadas con gran concurrencia de niños y adolescentes

IMG-20251006-WA0006

Chaco anunció el cronograma de pagos de programas provinciales

163444w850h567c.jpg

Más de 500 detenidos en operativos policiales durante el fin de semana en toda la provincia

183087w850h497c.jpg

Zdero echó a César Falcón, ex intendente de Colonia Benítez, condenado por abuso sexual

ruta-89-destruida

Confirmaron la reparación de la Ruta Nacional Nº 89 entre General Pinedo y Quimilí