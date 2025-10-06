Chaco anunció el cronograma de pagos de programas provinciales
El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos de los programas provinciales, que se acreditarán en cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles a través de todos los canales electrónicos.
Detalle de fechas:
-Jueves 9 de octubre:
• Pueblos Originarios
• Expertos (Ministerio de Salud Pública)
-Miércoles 15 de octubre:
• Becas Más Salud (Ministerio de Salud)
• Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)
-Jueves 16 de octubre:
• Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Ministerio de Desarrollo Humano).
• Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Ministerio de Desarrollo Humano).
• Programa de reconversión laboral Canillitas (Ministerio de Desarrollo Humano)
• Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación).