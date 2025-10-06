Más de 500 detenidos en operativos policiales durante el fin de semana en toda la provincia

Con un fuerte despliegue de seguridad, la Policía del Chaco llevó adelante durante el fin de semana una serie de operativos preventivos en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de prevenir ilícitos y contravenciones.

Según el parte oficial, desde el viernes hasta la mañana de este lunes se realizaron patrullajes, controles vehiculares e intervenciones coordinadas con el servicio de emergencias 911, que permitieron notificar a 488 personas por infracciones contravencionales y detener a 82 más por distintos delitos, lo que arroja un total superior a 500 detenidos.

Durante los procedimientos, se incautaron 576 motocicletas, un automóvil, tres armas de fuego y nueve armas blancas. Además, la Policía Caminera confeccionó 300 actas de infracción a la Ley de Tránsito y detectó a un conductor con niveles de alcohol en sangre por encima de lo permitido.

RESULTADOS POR JURISDICCIÓN

En el área metropolitana, los efectivos detuvieron a 105 personas, 45 por ilícitos y 60 por infracciones a la Ley de Faltas. También secuestraron 126 motocicletas, cinco de ellas con pedido judicial, un automóvil, tres armas blancas y un arma de fuego.

En Presidencia Roque Sáenz Peña, las unidades policiales detuvieron a 91 personas —77 por contravenciones y 14 por delitos— e incautaron 52 motocicletas (una con pedido de secuestro), un automóvil y diez armas blancas.

En Villa Ángela, hubo 96 detenciones, de las cuales 93 fueron por contravenciones y 3 por ilícitos. Además, se secuestraron 80 motocicletas y un arma blanca.

En Charata, la policía detuvo a 19 personas (12 por infracciones y 7 por delitos), e incautó 48 motocicletas, dos de ellas buscadas por causas judiciales, junto a un arma blanca.

Por su parte, las unidades policiales de General San Martín informaron 233 detenciones, 225 por infracciones y 8 por delitos. También se secuestraron 266 motocicletas, una con pedido de secuestro, y dos armas de fuego.

En Juan José Castelli, se registraron 26 detenciones (21 por contravenciones y 5 por ilícitos) y el secuestro de 50 motocicletas.

Desde la fuerza provincial destacaron que los operativos se desarrollaron con carácter preventivo y de control ciudadano, y que las acciones continuarán durante los próximos días en distintos puntos de la provincia.