Cesó el alerta meteorológico: así seguirá el tiempo en el Chaco

Tras dos jornadas de intensas lluvias en gran parte del Chaco, el Servicio Meteorológico Nacional dictó el cese del alerta y si bien podría haber algunas precipitaciones en las próximas horas, en Resistencia y alrededores, ya no esperan fenómenos fuertes, con tiempo mejorando a partir de la tarde del sábado y ambiente agradable.

En ese marco, para este sábado se prevén chaparrones por la mañana, y cielo parcialmente nublado por la tarde-noche, con vientos leves a moderados del sudeste rotando al este. La temperatura oscilará entre 17 grados de mínima y 29 de máxima.

Asimismo, para el domingo -Día de la Madre- se espera cielo algo nublado y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 13 grados y un techo de 28.

En tanto, para el lunes se anuncia cielo parcialmente nublado por la mañana, y algo nublado por la tarde-noche, con 15 grados de temperatura mínima y 27 de máxima.

Por último, para el martes, el SMN pronostica tiempo bueno con cielo parcialmente nublado, y leve ascenso de temperatura: mínima de 17 grados y máxima de 30.